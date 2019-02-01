廚餘養豬申請 環保局下通牒

2019年02月01日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

為了嚴防非洲豬瘟，農委會要求桃園市內廚餘養豬場，需要在1月31日以前向環保局申請取得廚餘再利用身分。經過農業局輔導後，原本剩下4間未申請，也各有1間昨天申請不養豬、改用飼料。環保局表示，若超過期限，最高恐處300萬元以下罰鍰。

各1間不養豬、改用飼料

昨天蘆竹地區有民眾通報發現死豬，經確認為死狗屍體，引起一場虛驚。環保局長呂理德表示，桃園市內有全國數量最多的黑毛豬養豬場，其中357場用廚餘養豬，除了經過農業局輔導，已經確定改用飼料、離牧者外，有184場繼續使用廚餘養豬，因此需要向環保局申請廚餘再利用身分。至昨天環保局已經完成全面稽查，原本剩4間尚未取得。但昨天下午已經各自有1間申請不養豬、改用飼料。

餐廳廚餘可洽廠商清理

環保局表示，查核時，都利用紅外線溫度感應器，直接測量廚餘蒸煮溫度，要求養豬戶做好自主管理、登記蒸煮情形，中心溫度需要至少90度、持續1小時以上。環保局也補充，雖然180場已經取得再利用身分，但仍不定期派員稽查。發現未達標者，將以違反《廢棄物清理法》第12條或第39條告發。若收受家庭廚餘，可處1200元以上，6000元以下，若收受餐廳廚餘，則是罰6000元以上，300萬以下罰鍰，限期改善不改善者，將禁用廚餘。

環保局提醒，若廚餘養豬場已經改用飼料、轉型或者退場後，部分餐廳的廚餘可能面臨沒人收運的狀況，環保局表示，有需要的事業、餐廳，可以直接到桃園市廢棄物清除處理商業同業公會洽詢廠商，請求協助清理，不過需要負擔送焚化爐清理費用。

(中國時報)