敬老愛心卡 計程車、門診每次補助50元

2019年02月01日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕宣示延續敬老愛心卡，但檢討該政策涉冒用、盜刷等弊端，昨日宣布新使用方案，每月1000點補助額度不變，但限縮1000點一次使用方式，搭計程車調整為每趟次補助50元、門診每次補助基本部分負擔50元。因目前市府只編2億8900萬元，必須追加5億2200萬元預算，新方案預計2月15日起實施。

新方案預計2月15實施

台中市副市長楊瓊瓔表示，敬老愛心卡去年變更擴大使用範圍，且倉促上路，欠缺配套措施及查核機制，且診所掛號補助金額不一致，有公平性爭議，經檢討後，搭計程車調整每趟次補助50元；門診每次補助基本部分負擔50元，老人健保補助若順利通過追加預算，今年中後可望上路。

台中市交通局長葉昭甫說，敬老愛心卡每月1000點補助額度一毛都不會少，依1999統計，使用敬老愛心卡搭乘計程車，有市民投訴認卡不認人而遭濫用、司機部分不當刷卡，或用刷卡換取現金等違規現象。

還須追加5億多預算

為防弊端，交通局調整每趟次搭乘計程車補助50元，透過GPS定位紀錄稽核交易資料，要求車隊提供行車軌跡資料比對查證。

針對使用方式改變，民進黨台中市議會黨團副總召邱素貞抨擊，老人福利不能說砍就砍，質疑盧秀燕主張恢復老人健保補助經費恐跳票，試圖壓縮敬老愛心卡使用率來挹注經費，拿長輩敬老愛心卡補助開刀，選後跳票，長輩跳腳。

台中市新聞局長吳皇昇則表示，新市府團隊承擔並負責，讓福利政策延續，每月1000點補助未有減少，反而調整到更能長治久安的情況，確實保障長輩的權益。

(中國時報)