廚工比手藝 營養午餐吃光光
校園廚餘減量，台南市從源頭把關，把營養午餐變美味，減少浪費！台南市教育局長鄭新輝指出，因應非洲豬瘟，鼓勵校園營養午餐減少廚餘，鑒於廚餘多寡與營養午餐好不好吃有關，教育局擬於下學期舉辦一場烹調技術競賽，提升廚工廚藝，落實從源頭減少廚餘。
教育局將辦廚藝競賽
只有四章一Q還不夠！台南市教育局推動校園採購「四章一Q」可追溯食材，281所學校、分校經輔導符合獎勵金方案補助，受益學生數達100％，食材使用率達73.5％，獲中央肯定。鄭新輝指出，落實四章一Q之外，因應非洲豬瘟，各界關注廚餘如何減量，校園午餐減少廚餘同樣重要。
台南市教育局統計去年底校園廚餘，平均每天大約3公噸，但教育局也強調，因為廚餘是委託業者回收，廚餘內容含湯湯水水，實際應該不到3公噸，尤其，學校端都會自己控制成本，若廚餘多了，也會先檢討是否給的量太多或學生不愛吃，再去做調整。
鄭新輝說，廚餘減量可從不同面向努力，倘若營養午餐每道菜都很好吃，相信廚餘量可望再精簡。他基於減少浪費的前提，發想廚藝大賽，擬於今年度下學期透過舉辦烹調技術競賽，邀專家教煮菜等方式，增進廚工廚藝。
落實從源頭減少廚餘
鄭新輝指出，各校營養午餐菜色、內容均有控管，但菜色是否美味，攸關廚工烹煮的技術，希望朝向提升廚工廚藝，讓營養午餐也能煮得讓人食指大動。
此外，引導孩子正確健康飲食很重要。他說，不少學童偏愛油炸、愛吃肉不喜吃青菜等飲食習慣，因此，教育也要搭配營養教育，建立學童好好吃，具體從生活中實踐，在符合衛生健康前提下，好廚藝加上在地食材，希望學生吃得滿意，真正做到廚餘減量。
(中國時報)
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