韓推醫療觀光 自嘲治禿拚諾貝爾

2019年02月01日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜力推醫療觀光產業，昨首度召開「醫療觀光籌備會議」，將跨局處結合6大醫療系統、旅行社等單位，並架設資訊平台，預計年後展開。韓自嘲「高雄觀光醫療若是能治療（我）禿頭的話，高雄市衛生局長就可以得諾貝爾獎了！」

6大醫療系統 各自發展

韓國瑜表示，2019是高雄醫療觀光元年，今日進行第一次籌備會議，與高醫、高榮、長庚、義大、阮綜合、國軍高雄總醫院等6大醫院系統、及觀光局連結旅行社、保險公司、民航業者去推銷，醫院系統也願意來配合。

他指出，事實上醫院都在做國際觀光醫療，每家醫院像武俠小說各大門派，少林、武當、峨眉都有，自行發展特色，但未來透過市府有系統整合及包裝，相信能讓高雄醫療觀光產業往上躍升，市府將架設一個資訊平台，提供海外患者了解醫療需求。

國際知名人士 組踩線團

韓國瑜也透露，2月20日第2次籌備會議後，醫療觀光將陸續推出，並有醫療踩線團、國際知名人士將到高雄體驗優良的醫療服務及技術。媒體問及是否為國際巨星「阿諾」？韓急忙否認「不是，不是」。

衛生局長林立人表示，高雄醫療觀光首推高階健檢、醫學美容、人工關節置換術、白內障手術等，這些都具競爭力可望吸引國外人士前來，至於器官移植、癌症或重症治療也將逐步加入，預計春節後陸續展開。

針對韓的「諾貝爾獎」說法，植髮專家、祺璋診所院長張祺璋表示「韓市長一點都沒錯，他禿頭癌已是末期，沒得救！」頭頂兩側有髮、中間禿，屬於禿頭第7期，只能戴假髮，或請家人捐毛囊植髮。

(中國時報)