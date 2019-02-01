韓推醫療觀光 自嘲治禿拚諾貝爾
高雄市長韓國瑜力推醫療觀光產業，昨首度召開「醫療觀光籌備會議」，將跨局處結合6大醫療系統、旅行社等單位，並架設資訊平台，預計年後展開。韓自嘲「高雄觀光醫療若是能治療（我）禿頭的話，高雄市衛生局長就可以得諾貝爾獎了！」
6大醫療系統 各自發展
韓國瑜表示，2019是高雄醫療觀光元年，今日進行第一次籌備會議，與高醫、高榮、長庚、義大、阮綜合、國軍高雄總醫院等6大醫院系統、及觀光局連結旅行社、保險公司、民航業者去推銷，醫院系統也願意來配合。
他指出，事實上醫院都在做國際觀光醫療，每家醫院像武俠小說各大門派，少林、武當、峨眉都有，自行發展特色，但未來透過市府有系統整合及包裝，相信能讓高雄醫療觀光產業往上躍升，市府將架設一個資訊平台，提供海外患者了解醫療需求。
國際知名人士 組踩線團
韓國瑜也透露，2月20日第2次籌備會議後，醫療觀光將陸續推出，並有醫療踩線團、國際知名人士將到高雄體驗優良的醫療服務及技術。媒體問及是否為國際巨星「阿諾」？韓急忙否認「不是，不是」。
衛生局長林立人表示，高雄醫療觀光首推高階健檢、醫學美容、人工關節置換術、白內障手術等，這些都具競爭力可望吸引國外人士前來，至於器官移植、癌症或重症治療也將逐步加入，預計春節後陸續展開。
針對韓的「諾貝爾獎」說法，植髮專家、祺璋診所院長張祺璋表示「韓市長一點都沒錯，他禿頭癌已是末期，沒得救！」頭頂兩側有髮、中間禿，屬於禿頭第7期，只能戴假髮，或請家人捐毛囊植髮。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。