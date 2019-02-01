巴爾頓拚水利 開創現代化供水
觀音山蓄水池對外開放，揭開自來水園區最後一道面紗，提及台北自來水現代化過程，台北自來水事業處指出，日據時期台灣衛生狀況極差，時任總督府邀請英國人巴爾頓來台建設台北自來水設施，巴爾頓最後為水利鞠躬盡瘁，卻不幸染上惡性瘧疾與赤痢病逝，堪稱「台灣自來水之父」。
巴爾頓抵台後積極參與台北地區上下水道設計及水源勘查，先是透過鑽井取地下水，作為台北水道第一期水源，緊接著準備第二期水道工事。巴爾頓為了確保水源衛生，親自溯流新店溪向上探查，不顧當時原住民威脅，一路艱危冒險跋涉，為台北水源奠定良好基礎，最後卻不幸染上惡性瘧疾與赤痢病逝。
根據巴爾頓建議，1907年在公館觀音山腳下新店溪畔建取水口，以引取原水；1908年取水口、唧筒室建築與蓄水池設備裝置先行完成；1909年輸配水管、淨水場及配水池全面完工，淨水場開始供水，出水量2萬噸，用水人口12萬人，並命名為台北水源地慢濾場，從此台北自來水開始邁入現代化之供水系統。
(中國時報)
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