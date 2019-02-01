為私利綁架預算 難掩瓜田李下

2019年02月01日 04:11 中國時報 葉德正 、 林金池

新北市府改革「議員建議款」之際，綠營議員用異於常理的標準，逐條嚴審市府的預算，占多數的藍營議員更消極以對，看似冠冕堂皇的理由，難掩瓜田李下之嫌，今年開始嚴審預算，難不成以前都在放水？

新北市升格，模糊地帶的舊制應該要一一革新，這是必經的過程，新北市是六都中唯一在議員建議款中編列經常門，這早已受人詬病。

影響所及，台北縣時期不到1000個民間社團，升格8年至今已爆增到5000多個社團，用公部門預算來養私人社團，一度引起檢調單位關注，這難道不應改革？未來併入資本門，一切都必須上網公開供民眾查詢，而不是由特定團體把持少數資源。

新北市預算去年編列，改革構想朱立倫提出，明明是正確改革方向，新市長侯友宜有什麼理由翻盤呢？難道只因為議會嚴審預算就屈服？那請問侯市長怎麼對得起116萬位選民的期待呢？

議員可以批評新局處首長一問三不知，也可以堅守原則嚴審預算，但別忘了，今年預算幾乎按照舊例編列，遇到攸關自身利益的改革時，議員突然動起來，難不成過去幾年都在納涼睡覺？

內行人別說外行話，到底是為自己把關還是為民眾把關，過去怎麼審預算這次就該怎麼審，如果標準不同，就是「見笑轉生氣」。

(中國時報)