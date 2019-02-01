暖冬旅遊補助 延長至春節檔
中國時報
陳育賢、賴佑維／綜合報導
新竹市將延長暖冬旅遊補助方案，春節期間一律適用！新竹市政府在1月配合中央暖冬方案，推出「擴大暖冬補助─來去新竹住一晚」獲廣大迴響，市府昨天宣布因應年節觀光熱潮，將加碼延長至春節假期，邀請全國民眾前來新竹市住一晚，感受竹塹城獨特魅力。
市府城銷處長顏章聖表示，「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後，各家飯店業者訂房率在淡季中逆勢成長，總體業績比以往平均提升約2成，1月初估已讓新竹市所轄旅宿業者增加1.7萬個客房住用數，帶動約3.5萬人潮，依交通部觀光局預期效益評估，可創造約1.7億元的觀光效益。
此次加碼延長至2月，則估計可讓旅宿業者增加1萬個客房住用數，帶動約2萬人潮，創造約1億元的觀光效益。
顏章聖說，擴大暖冬補助之前原訂是延長至2月，但要平日才可獲補助，為力拚在地觀光，市府決定2月1日起擴及至假日，包含春節、周末假日都可獲補助1千至1千5百元不等，另228連假部分，因4天假期至3月3日結束，也將比照辦理。
而桃園市原本規畫旅遊消費券構想，但市府觀光旅遊局評估後，決定重新研議旅遊消費券的發放方式、使用商家及對象，讓供應面與使用面更為完善，將確認計畫後再推出。觀旅局長楊勝評表示，採用旅遊消費券這種一次補助的方式，無法創造長遠的觀光價值，加上旅遊消費券等同現金，若要發行，需考量防偽及防弊，因此決定延緩推出旅遊消費券。
(中國時報)
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