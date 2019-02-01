花在彰化 花海燈林賞光雕

2019年02月01日 04:11 中國時報 吳敏菁／彰化報導

彰化縣一年一度「花在彰化」系列活動「2019花在彰化～花好月圓、豬事如意」，將從大年初一2月5日起到2月19日元宵節在溪州公園登場，展出彰化在地花卉，並結合彰化燈會，彰化縣長王惠美邀全國民眾到彰化走春，享受花海燈林的心靈洗禮，感受彰化花鄉的無限魅力。

彰化縣花卉生產量及種植面積都是全國之冠，縣府在春節期間舉辦「花在彰化」，串連彰南花卉生產重鎮，每年均有數十萬人次遊客參與，名列台灣春節賞花走春第一品牌，縣府昨日在台北市長官邸藝文沙龍廣場辦理宣傳活動。

王惠美強力推薦，春節假期來彰化是最好的選擇，除了溪州公園，還可以逛遊田尾公路花園，到北斗吃肉圓、漫遊埤頭百寶村、到溪州、溪湖品嘗羊肉爐，還有鹿港、王功等都值得一遊。

王惠美介紹今年花在彰化配合生肖豬年，以多種花卉呈現可愛豬造型；綠薏湖中白天是大型月球造景藝術，晚上秀光雕，每半小時有10分鐘光雕秀呈現彰化之美。大年初一還有張逸軍領銜的戊己劇團表演，元宵節閉幕當天有遠從重慶的「銅梁火龍」演出。

為紓解春節車潮，縣府呼籲民眾可多利用大眾交通工具出遊，並安排台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園等接駁車運輸，相關活動與接駁車運輸訊息可上縣府活動官網查詢。

(中國時報)