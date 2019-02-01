是你嗎 幸運兒買鞋中千萬發票
107年11、12月統一發票1000萬特別獎，獎落嘉義市一家鞋店，這名幸運得主花1370元買2雙鞋子，對中千萬元大獎，南區國稅局嘉義市分局昨天貼紅榜祝賀，市長黃敏惠當場買鞋買包拚經濟，她說，歡迎大家來嘉義市血拚中大獎。
南區國稅局嘉義市分局表示，107年11、12月統一發票特別獎1000萬元全國共開出14張，嘉義縣市唯一得主落在嘉義市的店家，這名幸運兒於去年12月7日在中山路達芙妮購買2雙鞋子，消費金額1370元，中獎號碼為88515559。
黃敏惠說，錢財流進來，人才就留下來，大家一起努力發大財，開獎那一天，剛好是她就職滿月，中獎地點就在熱鬧滾滾的中山路，嘉義市服務業居多，店家親切熱情，歡迎各地民眾到嘉義市觀光、消費。
黃敏惠說，2014年9、10月那一期發票有3張中獎千萬元也落在嘉義市，2015年文雅街1家超商也開出千萬元發票，她回任市長滿月，又開出千萬元特別獎，可見嘉義市是福地，大家買東西索取統一發票，有機會中獎。
南區國稅局嘉義市分局表示，幾乎每期都有中獎者沒有領走獎金，提醒於107年11、12月曾到這家鞋店消費的民眾趕快兌統一發票，並於今年2月6日至5月6日內完成兌獎。
(中國時報)
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