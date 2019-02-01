烏魚子大賽登場 25主廚展身手
高雄首屆烏魚子佐酒料理比賽昨日登場，25位飯店主廚大展身手，最終由翰品酒店贏得冠軍。觀光局長潘恒旭表示，盼將烏魚子比賽行銷到國際舞台，增進農漁民收入，未來將整理烏魚子美食地圖，推廣給饕客享用，目標打造高雄為「美食之都」。
潘恒旭表示，烏魚子就像「東方魚子醬」，在華府享譽盛名，尤以高雄出產品質為全台最棒，希望作為高雄具高經濟效益伴手禮。此次各家主廚精銳盡出，希望未來每一檔美食大賽都要吸引亞洲各地朋友，5月將推烤鴨大賽來PK北京烤鴨。
擔任評審的南僑集團董事長陳飛龍說，高雄烏魚子極具產業發展潛力，呼籲政府應積極協助業者建立相關協會，輔導業者培植系統化養殖技術及相關規範，並導入國際品牌經營概念，將台灣美食推向世界。
翰品酒店以「烏魚子風華再現」脫穎而出，打敗眾多勁敵奪冠。評審吳恩文讚譽，嘗後腦中浮現一座花團錦簇的清新花園。比賽評審長焦桐則對寒軒飯店「烏魚子馬卡龍」印象深刻，直呼「有戀愛的fu」。
食材達人徐仲針對擺盤提出見解外，也強調烏魚子料理搭配餐酒後第一口味道及印象，才是評斷名次重要關鍵。高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授李怡君表示，各家作品極富創意，將原本味道單調烏魚子，美味層次提升到更高水準，令人激賞。
酒後不開車，飲酒過量有害健康
(中國時報)
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