11年來首例 貓纜氣窗從天降

2019年02月01日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員簡舒培接獲陳情，日前有貓空地區民眾整理茶園時，發現貓空纜車氣窗壓克力板從天而降，雖沒有造成人員傷亡，但是貓纜營運11年以來首次有零件掉落，簡舒培質疑北捷檢查車廂不夠積極，事後甚至還把責任推給旅客，她要求北捷提出檢討報告，重新檢視例行檢修SOP，避免類似事件再發生。

簡舒培指出，1月23日傍晚有民眾整理茶園時，發現貓纜氣窗壓克力板從空中掉落，所幸沒有造成人員受傷，但此事件已凸顯貓纜檢修及安全維護疏失，尤其是北捷平時僅目視檢查車廂，形成貓纜營運安全漏洞。

據台北捷運公司事後追查，該塊掉落壓克力板為編號15車廂所屬零件，事發察覺零件遺失後，即調閱月台監視器畫面，1月23日下午4時39分有5名乘客從貓空站上車，車廂並無異狀，4時48分抵達指南宮站時氣窗便遺失，確認是固定壓克力板的轉軸斷裂，推測是旅客操作不當造成氣窗導致掉落地面。

對於北捷處理態度，簡舒培大感不滿，她說，目視檢查車廂恐難有效防止類似事件再發生，且北捷把氣窗掉落責任推給旅客，作法令人不齒，要求北捷針對貓纜車廂強化檢修工作，像是手搖確認堅固程度，同時加強氣窗啟閉正確操作宣導，確保貓纜營運安全。

對此，北捷回應，為了加強纜車車廂空氣流通，車廂氣窗設計可由乘客自行開關，依氣窗遺失現場留下螺絲轉軸斷裂面研判，窗戶可能受到外力而掉落，將持續追查掉落原因，並研擬改善方案。

(中國時報)