第3屆桃青之星選拔 總獎金22萬
由桃園市政府青年事務局主辦的「桃青之星」選拔賽，今年邁入第3屆，不但祭出創新高22萬總獎金，還有前10強選手專業藝人養成培訓，及金曲創作歌手面對面等亮點，今天起至3月12日開放報名，符合資格的民眾千萬別錯過。
桃市府青年事務局表示，今年的選拔賽總獎金高達22萬元，不但是歷史新高，還比去年的14萬多了8萬元，除了第1名將能獲得5萬元獎金，第2名和第3名有4萬元、3萬元獎金外，前20強選手也都有獎金鼓勵，未來也將擁有公開演出的機會。
除了獎金增加外，經決選優秀前10強選手將獲得歌唱、舞蹈、台風及肢體開發等專業的表演訓練課程，並擁有專屬的「一日大明星」造型宣傳棚拍體驗，主辦單位也預計邀請同樣是從選秀節目嶄露頭角、曾奪得金曲獎的創作型藝人擔任「桃青3班」的導師，與10強選手面對面彈唱交流及分享經驗，並於最終成果發表會上同台演出。
青年事務局表示，只要是年齡介於15歲至35歲並設籍於桃園，或者在桃園就學的青年皆可參加，不限男女、才藝，只要上傳才藝表演影音就能完成報名，主辦單位將從海選中初審60組進入複賽，最後挑選20強前進決賽，選拔賽報名從即日起至3月12日為止，青年事務局也將在臉書粉絲專頁進行猜猜導師活動，猜中導師的粉絲還有機會獲得該導師的演唱會門票。
(中國時報)
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