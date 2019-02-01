安啦 AIPH肯定中市府 花博不會喊停

2019年02月01日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中花博傳出台中市府未支付權利金給花博授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）權利金，可能遭取消主辦權。市府昨晚說明，市府與AIPH雙方當初約定，給付預估門票收入0.5％給AIPH，第1期權利金300多萬元，2月1日完成支付，且與AIPH熱線溝通，花博舉辦不受影響，AIPH也肯定市府積極開發人潮。

市府副祕書長陳如昌表示，花博權利金分兩次付款，第1次給付時間為花博去年11月3日開幕後的1個月內，前市府當時未完成給付，但新市府團隊上任後持續處理付款事宜，與AIPH取得共識，2月1日給付首次權利金。

對外傳AIPH發函給台中市府不排除終止花博授權，新聞局長吳皇昇強調，市府雖尚未收到相關信函，副市長令狐榮達昨晚主動與AIPH祕書長Tim Brierecliffe聯繫，對於門票權利金進行討論，並說明市府將盡速給付實門票收入的0.5％給AIPH，獲AIPH正面回應。

「雙方相談甚歡，對方也放下相關疑慮，不會取消花博授權，請外界不須擔心！」吳皇昇表示，元旦起實施台中市民、新住民及世界各地12歲以下兒童免費參觀花博政策，帶動市民帶更多外地遊客造訪花博，吸引更多世界旅客到訪。

(中國時報)