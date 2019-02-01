政院推食物銀行 黃偉哲支持

2019年02月01日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

中央積極推動食物銀行政策，台南市長黃偉哲指出，食物銀行就是他的競選政見之一，透過食物銀行機制，可將食物資源做更有效分配，亦減少浪費，有效降低民眾吃不飽、營養不均，樂見中央推動食物銀行，南市府除將研擬整合相關媒合模式，也會全力配合中央。

行政院昨日召開院會，由衛福部及教育部簡報「實物給付協助弱勢民眾及學校弱勢學生用餐」，行政院長蘇貞昌表示，行政院會結合各部會一起推動相關政策，並與縣市政府合作。

黃偉哲說，樂見中央推動食物銀行政策，台南一定全力配合。他說，食物銀行概念是「續食計畫」，讓多餘食物除了面臨被丟棄命運外，還能有更好的選擇，例如將即期食品轉送有需求的單位。他強調，市府將研擬整合相關媒合模式，未來也一定會與中央合作，讓台南弱勢族群享有溫飽生活。

(中國時報)