駁二小夜埕 文創美食總動員

2019年02月01日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

過年期間駁二舉辦最狂市集「駁二小夜埕」，今年將於2月5日農曆初一至10日初六登場，包括花蓮、宜蘭、台北、台南、屏東、高雄逾160攤美食及原創手作品牌群集，近50家美食品牌更推限定版小夜埕料理，和民眾一起迎農曆年。

初一至初六下午2點至晚間8點，「駁二小夜埕」在大勇區駁遊路及淺三碼頭展開，除了市集攤位外，知名DJ林貓王、DJ Yakashi、Jane等人也將輪番上陣，屆時整條駁遊路將裝飾成迷幻絢爛的霓虹大道。

高市文化局代理局長王文翠指出，今年「駁二小夜埕」特別邀請近50間美食品牌推出專屬小夜埕限定料理，皆無法事先預購、只有到駁二小夜埕現場才買的到，讓大家透過美食迎接特別的農曆新年。

其中包括北部浪廚燈塔餐車「白樂蝦蝦三明治」、高雄行動偉士牌艾瑞克廚房「BBQ戰斧豬小排」、人氣三輪車ONE-R「爆濃起士章魚丸」、文青早餐towza 1989「豪華蝦仁酪梨海味蛋餅」、屏東甜點名店蔓蔓食光等，只怕逛1天吃不完。

駁二小夜埕並推出限量周邊商品「豬你好運紅包袋、豬你開心貼紙」供選購，屆時除了小夜埕市集之外，也有各類室內主題展館，非常適合全家出遊走春，不過，春節期間周邊均進行交通管制，提醒民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往。

(中國時報)