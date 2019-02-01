來去淡海走春 輕軌收費上路
淡海輕軌2月1日起開始正式收費，台北市社會局昨表示，為了鼓勵長輩、學童多多走到戶外，持敬老、兒童悠遊卡及數位學生證者，今起搭乘淡海輕軌享有優惠票價。
淡海輕軌綠山線全線共11站，最知名就是每一站都由知名繪本作家幾米量身打造站體公共藝術作品，且各車站也臨近淡水附近景點。由於淡海輕軌今將開始收費，自正式收費日3個月內，票價全面折扣5元，也就是原本單程票價20元，優惠後15元。
社會局昨稱，將針對長輩、學童祭出優惠，敬老悠遊卡原本每月就有480點數，開放長輩免費搭公車、捷運、貓纜、YouBike或是進入部分市有場館，即日起，持敬老卡者可以4折票價搭乘淡海輕軌，也就是6元，可用480點點數折抵（折6點）。
社會局提醒持敬老卡者，應在進、出車站時都主動刷卡，如果同站進出超過1小時，系統將在乘客刷卡出站時補收票價。持數位學生證、兒童悠遊卡的市民，原本搭乘台北捷運就有每趟車資6折優惠，即日起若持卡搭乘淡海輕軌，每趟車資也可享單程票價6折優惠。
(中國時報)
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