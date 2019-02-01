2021台灣燈會 落腳竹市舊城區
中國時報
陳育賢／竹市報導
「2021台灣燈會」確定落腳新竹市，交通部觀光局昨天宣布由新竹市主辦，而燈會地點將選在舊城區內，新竹市政府表示，將全力以赴並與在地產業、觀光亮點直接連結，創造更高的觀光效益吸引全台，同時讓國際看見新竹。
觀光局指出，新竹市獲得評選委員青睞的原因，是提出企畫將配合積極推動中的「步行城市計畫」，將燈會拉到舊城區內各公園綠地，藉由步行達到最佳的賞燈效果，同時與在地產業直接連結，創造更高的觀光效益，具有古城風華、場地臨近新竹車站、交通便利以及科技玻璃產業加持等優勢。
市長林智堅則表示，感謝交通部觀光局的肯定，過去4年新竹市政府力推建設，積極行銷城市，有效提振觀光效益，旅客來客量顯著成長，舉辦2021台灣燈會將妥善規畫、全力以赴，讓全世界看見台灣、看見新竹市的美。
城市行銷處長顏章聖指出，近日新竹市推出太空科幻主題的「2019新竹過好年」藝術燈季，將東門城、護城河沿岸規畫為銀河冒險樂園，巨型飄浮地球《蓋亞》更成為熱門打卡景點，每天都吸引大批民眾、網美前來取景。
(中國時報)
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