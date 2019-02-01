回收廢漁具化身祈福豬 王功漁民有創意
彰化縣王功蚵藝文化協會農曆大年初一起將在王功漁港舉辦別具意義的「祈福豬感恩祭」，除了青農市集、王功印象圖文展，更展出漁民利用淨灘回收廢漁具創作的裝置藝術「祈福豬」，目的是要喚起大家對環境汙染的覺醒，同時關注海洋環境與生態的議題。
王功蚵藝文化協會理事長余季說，「祈福豬感恩祭」2月5日（大年初一）起至2月10日止。蚵藝文化協會每年都有不同的春節慶祝活動，今年是第14年舉辦，希望主題創作「祈福豬」吸引遊客到王功走春，也能讓大家體驗漁村生活文化與認識海洋生態環境的重要性。
他說，近來食安問題受重視，這次活動特邀在地青農組成農產市集，展售鮮蚵、文蛤、人蔘山藥、雞蛋、花生、地瓜、蜂蜜、安心蔬果等在地農產，宣揚地產鮮採直銷概念、減少食材碳足跡。遊客只要現場消費，即可獲贈海洋故事館門票1份。
「祈福豬」栩栩如生躺在王功海洋故館大門口，創作者是75歲老漁民林東信。他說，創作「祈福豬」的材料全都是去年在王功沿海溼地淨灘撿拾的廢漁網、廢蚵線與廢蚵殼，他曾在蚵藝文化協會學過雕塑藝術，作品展出可是第1次。
(中國時報)
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