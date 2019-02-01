麥寮貨櫃市集 新春活動開跑
麥寮鄉「噢麥樂OhMyLove」是全台第一個以在地農漁特產為主題的貨櫃市集，新春活動昨天正式起跑，結合拱範宮媽祖廟、生菜物語館等特色景點，邀請民眾一起來吃健康、吃安全、好遊玩。
麥寮鄉公所為發展地方觀光休閒產業，打造「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，去年底啟用後吸引許多在地小農進駐，養生黑蜆、外銷各國的美生菜、在地麥子製成的麥類食品大受歡迎，五顏六色貨櫃屋賣場更成為遊客拍照打卡熱門景點。
麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉公所與台塑企業共同行銷地方農漁特產品，將於大年初一至初三，在興華社區玉安宮前廣場、生菜物語館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區、噢麥樂OhMyLove貨櫃市集、國定古蹟拱範宮媽祖廟推出各種迎春活動。
活動內容包括農漁特產美食試吃品嘗、藝文音樂饗宴、街頭藝人表演、美生菜沙拉吧、摸蛤仔、烤地瓜、水煮玉米，還有拱範宮摸彩抽大獎，讓民眾有吃又有玩，並提供免費接駁車服務。
台塑企業則在興華社區玉安宮前廣場舉辦「台塑企業農漁輔導成果展，好農好漁在麥寮」活動，蔡長昆指出，台塑長期委託朝陽科大、高雄科大輔導雲林在地農漁民，成果展將展示各種輔導成果，現場並會發送現金券、免費品嘗農漁美食，保證不虛此行。
(中國時報)
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