燈會應景 東港七好只送不賣
東港近年堪稱「運勢強強滾」，3年前獲選為國發會地方創生計畫示範基地，去年底獲評為台灣30大經典小鎮之一，而今年台灣燈會又將在此登場，鎮公所與有榮焉之際不忘趁勢推出「七好黑鮪魚文創燈會禮盒」，限量版只送不賣的旅遊祕笈將教大家深度遊東港。
東港鎮公所指出，文創禮盒的「七好」就是7本旅遊祕笈，即將東港特色分為7類，也是取自天、地、人、風、電、水、火等7種元素，天代表人文地產景，地是伴手禮，人是各種產業職人，風是廟宇、生態，電是古札筆記、水是產業，火則是小吃。
主祕劉佳郎說，每個元素的背後都有涵義，如風是希望遊客可以跟風旅行，電則是取自「觸電的感覺」，讓遊客可記錄下在旅途中遇到的深刻回憶，這些都是東港專屬的、他處無法復刻的，因此決定趁2019台灣燈會在東港大鵬灣舉行的好時機，推出祕笈讓大家蒐集、同時更認識東港。
「限量版，要拿要快！」他說，七好僅印1000份，且是只送不賣，即日起放在公所免費讓大家索取。
東港鎮長徐志雄說，近年是東港脫胎換骨的關鍵期，自黑鮪魚觀光季、迎王平安慶典到即將登場的台灣燈會，國內外的人潮如魚群大量流入東港，因此要好好掌握蛻變契機，也盼藉此讓更多人認識最道地的東港。
(中國時報)
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