北北基小黃春節加成開跑
春節將至，北北基計程車2月1日至10日實施春節收費，應以新表內建春節加成20元收費，若未更換新錶不得額外加收；北市聯營公車春節營運也有調整，平日固定班次於假日停駛的路線，除夕、初一停駛，2月6日至9日班距較平常增加2倍，捷運接駁車除夕、初一依假日班距減半行駛，其餘路線依假日班次及首末班車發車時刻行駛，2月10日起恢復正常營運。
因應計程車收費表全面換新，內建春節加成20元、夜間加成、國道通行費直接計入跳表金額，北北基同步實施照錶收費，駕駛應依跳表金額收取車資，未換裝新表的計程車，不得額外向乘客收取春節加成費用，違者經查證屬實將處9000元至9萬元罰鍰。
北市聯營公車從2月4日至9日春節期間調整班次，平日固定班次於假日停駛路線，除夕、初一維持停駛，初二至初五依原核定平日班次減半行駛；捷運接駁車除夕、初一依假日班距也減半行駛。
配合初一至初五民眾參拜、出遊需求，行經龍山寺、保安宮、商圈、觀光景點等周邊公車路線，將機動加開班次，協助疏運乘客，過年期間人潮、車潮較多，北市交通局建議民眾多利用大眾運輸工具。
此外，2月2日至2月10日原周日收費路邊停車格，像是西門商圈、光華商圈、士林觀光景點等周邊道路照常收費，其餘路邊收費停車格暫停收費，但停管處管轄立體、地下、高架橋下及部分路外平面停車場照常收費。
(中國時報)
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