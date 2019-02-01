束帶綁童罰站20小時 父與同居女遭訴

2019年02月01日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

秋姓男子和妻子離婚後，帶2名幼童與陳女同居，2人不知3歲小孩發展遲緩，只因隨地便溺，竟狠心施暴毆打，並用束帶綑綁在陽台上，讓幼童赤裸身體，高舉雙手罰站長達20小時。新竹地檢署昨將秋男和陳女起訴，並請法院加重其刑。

檢方指出，去年9月20日深夜，3歲幼童在家中隨地便溺，被陳女毆打雙腳，隨後秋男打小孩臉部和雙腳，翌日凌晨再以塑膠拖鞋毆打，致幼童臉部及全身傷痕累累。當晚，2人要求男童在住處玄關處罰站，陳女用束帶將其雙手圈住，再用4至5個束帶綑綁雙手固定在玄關前陽台，讓幼童罰站長達20小時。

之後，男童因便溺在玄關地上，陳女清理後，竟將衣物脫下，由秋以束帶將男童雙手固定綑綁，自行外出工作，讓男童赤裸罰站。

洪女偕友人到秋男住處欲探視小孩，透過鋁窗才發現小兒子全身赤裸，雙手舉高被綁在陽台，隨即報警處理，經送醫檢查，發現身體多處瘀青，且經評估有語言發展遲緩、社會情緒臨界及疑似發展遲緩等情形。

檢方認為，秋男和陳女涉犯傷害罪嫌和強制罪嫌，且故意對兒童犯罪，依法起訴，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

(中國時報)