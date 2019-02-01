嘉市議員廖天隆涉賄 認罪盼緩刑
嘉義市議員廖天隆因涉嫌賄選被檢方起訴違反選罷法，昨天開庭，廖天隆當庭認罪拚緩刑，但檢方不認同起訴檢察官替廖求處緩刑，主張依法追究刑責，地方盛傳廖天隆將請辭議員，他僅說「謝謝關心，新年快樂！」
廖天隆涉嫌於去年9月間到呂陳女樁腳的住處，交給她1萬5000元代為以1票1000元買15票，其中1票是呂陳樁腳自己，呂陳樁腳於10月上旬至11月中旬陸續向4名熟識友人買14票，被檢方依違反選罷法起訴。
起訴檢察官考量廖天隆71歲、呂陳樁腳82歲，2人均年事已高，且都於偵查中自白犯行，而查獲票數15票，危害非鉅，又已被提起當選無效之訴，恐因日後入監服刑而無法坦然面對，建請對廖天隆做附帶條件宣告緩刑，對呂陳樁腳建請減輕其刑或免除其刑。
廖天隆、呂陳樁腳當庭坦承犯行，但蒞庭的公訴檢察官陳睿明說，承辦檢察官為廖天隆求處法官宣告緩刑，此主張不代表地檢署立場，檢署仍請求法官依法追究廖天隆的賄選刑責。
主任檢察官兼發言人蔡英俊說，候選人觸犯3年以上罪嫌，宣告緩刑是法官審理案件量刑的職權，依選罷法第99條第4項規定已有減刑之機制，檢方可建請從輕量刑，不宜具體建請刑度。
前嘉義市副議長郭明賓當選第6次議員，因涉嫌賄選，被檢方起訴違反選罷法，並提當選無效之民事訴訟，他請辭議員拚緩刑；5連霸嘉義市議員廖天隆也於偵查中認罪協商拚緩刑，地方傳出他將請辭，但身形消瘦的廖天隆僅淡定說「謝謝關心，新年快樂！」隨後匆匆離開法院。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。