嘉市議員廖天隆涉賄 認罪盼緩刑

2019年02月01日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議員廖天隆因涉嫌賄選被檢方起訴違反選罷法，昨天開庭，廖天隆當庭認罪拚緩刑，但檢方不認同起訴檢察官替廖求處緩刑，主張依法追究刑責，地方盛傳廖天隆將請辭議員，他僅說「謝謝關心，新年快樂！」

廖天隆涉嫌於去年9月間到呂陳女樁腳的住處，交給她1萬5000元代為以1票1000元買15票，其中1票是呂陳樁腳自己，呂陳樁腳於10月上旬至11月中旬陸續向4名熟識友人買14票，被檢方依違反選罷法起訴。

起訴檢察官考量廖天隆71歲、呂陳樁腳82歲，2人均年事已高，且都於偵查中自白犯行，而查獲票數15票，危害非鉅，又已被提起當選無效之訴，恐因日後入監服刑而無法坦然面對，建請對廖天隆做附帶條件宣告緩刑，對呂陳樁腳建請減輕其刑或免除其刑。

廖天隆、呂陳樁腳當庭坦承犯行，但蒞庭的公訴檢察官陳睿明說，承辦檢察官為廖天隆求處法官宣告緩刑，此主張不代表地檢署立場，檢署仍請求法官依法追究廖天隆的賄選刑責。

主任檢察官兼發言人蔡英俊說，候選人觸犯3年以上罪嫌，宣告緩刑是法官審理案件量刑的職權，依選罷法第99條第4項規定已有減刑之機制，檢方可建請從輕量刑，不宜具體建請刑度。

前嘉義市副議長郭明賓當選第6次議員，因涉嫌賄選，被檢方起訴違反選罷法，並提當選無效之民事訴訟，他請辭議員拚緩刑；5連霸嘉義市議員廖天隆也於偵查中認罪協商拚緩刑，地方傳出他將請辭，但身形消瘦的廖天隆僅淡定說「謝謝關心，新年快樂！」隨後匆匆離開法院。

(中國時報)