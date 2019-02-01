台東鐵花村 紅藜光房吸睛
農曆春節9天連假即將到來，不少民眾選擇到台東鐵花村逛市集、吃特色美食，今年更可以欣賞台東紅藜，水土保持局台東分局更、台東縣府更與各農會攜手合作，在鐵花村設置「紅藜光房」展示「紅藜的一生」，更推出5個大型台東紅藜裝置作品，要將「台東紅藜」打造成全國唯一優質品牌。
水保局台東分局長王志輝表示，台東推紅藜已經邁入第5年，藉由主題活動搭配旅遊懶人包，介紹台東紅藜吃、喝、玩、樂、賞等特色景點與店家，成為台東縣每年春天必遊的限定遊程，今年也研發多樣紅藜產品，另外還推出紅藜裝置藝術，希望讓遊客能更認識台東紅藜。
台東縣長饒慶鈴則表示，5年前大家都不知道什麼是紅藜，不過，經過各單位輔導與協助，以及紅藜四忠與青農自己努力產銷，紅藜已經是台東非常重要的米食及產業，春節期間到鐵花村的遊客量預估可達20萬人次，因此特別將打花村打造成紅藜展場，讓台東紅藜近一步品牌化。
水保局台東分局強調，2019台東紅藜季以「春光乍現」為主題，搭建起長約10公尺的「紅藜光房」，全透明玻璃組裝的裝置作品，內部布滿七彩艷麗的紅藜與系列商品，夜晚更會投射燈光，照亮台東的夜空。
(中國時報)
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