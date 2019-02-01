三星落羽松祕境 夜閃魔幻美
宜蘭縣三星鄉的落羽松祕境是新興觀光景點，三星鄉公所因應年節假期到來，加強落羽松祕境夜間燈光，祕境將在夜間點燈到3月3日，藉此營造安農溪畔浪漫氛圍，要讓遊客不分早晚都能欣賞到落羽松的景致。
在安農溪中游、靠近田心橋右岸河畔，早期整治安農溪時種植2排落羽松，鄉公所指出，隨著時間更迭，落羽松已蒼鬱成林，讓經過的遊客相當驚豔，隨落羽松美景照片在網路中分享，讓這處祕境聲名大噪。
為因應年節假期到來，鄉公所分別在三星橋、廣興橋、及歪仔歪橋等主要交通節點設置年節慶典布置，增加燈光照明營造年節歡樂氣息，其中落羽松秘境加強夜間燈光和音響。
鄉長李志鏞表示，三星鄉擁有好山、好水、好溪流及優質農產品，鄉內安農溪的河岸風光、分洪堰、長埤湖風景區、天送埤火車站，與清水地熱等知名景點，都非常適合民眾到訪遊憩。
他說，今年公所已完成落羽松祕境夜間燈光布置，即日起至3月3日止，每晚6時至凌晨12時，落羽松祕境會開啟夜間燈光，其中6時至9時間的每個整點及半點，河畔亦會響起悅耳動聽的輕柔音樂，讓遊客除了視覺感受浪漫夜間景致外，也能沉浸在一片悠揚的樂音中。
(中國時報)
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