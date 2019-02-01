汰換冷氣冰箱 竹縣最高補助1.5萬

2019年02月01日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

過年除舊布新，新竹縣政府推動節能家電補助方案，耗電一哥的冷氣機及冰箱納入補助範圍，每戶最多可合計申請5台，最高補助達1.5萬元，預估今年3月開放申請，可望幫縣民換掉2000台冷氣及1000台冰箱。

大型家電如冷氣機、冰箱普遍單價較高，民眾一安裝往往用上5到10年，然而家電耐用程度依外在環境、組裝品質不盡相同，唯獨節電效能很可能因長期使用而反映在電費帳單上，也造成大環境耗電耗能的負擔。

縣府為響應節能，將針對設籍於竹縣家戶推動節能家電補助方案，針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱，納入補助範圍，換新的家用冷氣及冰箱皆需符合能源效率第1、2級規範，才能申請補助金。

國發處表示，依補助辦法，冷氣每瓩補助1000元，冰箱每公升補助10元，補助金額每台不超過3000元，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，購買日期可回溯至去年12月7日。

國發處指出，這次家電補助方案為依循經濟部能源局「住商節電設備汰換補助及因地制宜計畫」的延伸，修正計畫已報請能源局審核，待核備後，預計今年3月國發處網站修正公告補助申請計畫，民眾即可於縣府公告後依相關程序提出申請。

民眾申請補助時則需檢具申請書、產品型號購買證明文件、回收證明文件、設備汰換前後照片、裝機地址等證明文件，預估今年度可推動縣內家戶汰換老舊冷氣2000台及冰箱1000台。

(中國時報)