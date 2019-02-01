清境農場測速照 民眾破財po網

2019年02月01日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場路段的固定測速照相桿，速限僅30公里，啟用半個多月，已取締超速1905件，平均1天達百件，已為國庫進帳300萬元，但也引起許多民眾抱怨速限實在太低，這處下坡路段就算不催油門也會超速，害荷包失血！

台14甲線路段經常發生重大交通事故，南投縣道安會報決議於台14甲線7.5公里下坡路段設置固定測速照相桿，速限30公里，去年8月設置完成後引起不小議論，許多民眾抱怨下坡路段隨便開都超過30公里，恐怕只有行人不會超速，但公路總局埔里工務段仍維持速限不變。

警方元月起開始取締，最近有民眾在臉書上貼出超速被開紅單的照片，內容是1輛機車騎乘44公里，超速14公里被罰。貼文者提醒民眾，苦主用他的荷包提醒大家，在這一定要踩煞車，慢慢（開）騎不要超速，測速機的閃光燈很亮、很亮。

南投縣警局交通隊指出，這處固定測速照相桿啟用逾半個月，取締超速1905件，平均1天達百件，以汽機車超速分別罰款1600、1200元來計算，這根測速照相桿貢獻國庫300萬元。

警方強調，有在固定測速照相桿雙向道路旁加設測速照相標誌及速限30公里警示，呼籲民眾行經該路段最好切換低速檔，避免煞車過熱失靈，保障安全，也保護荷包。

(中國時報)