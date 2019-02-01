陳筱諭向扁媽拜年 郭國文跑基層

2019年02月01日 04:11 中國時報 李其樺／台南報導

台南市第二選區立委廝殺激烈，無黨籍台南立委補選參選人陳筱諭昨天由母親、前台南市議員郭秀珠陪同下，向前總統陳水扁母親「扁媽」陳李慎拜年，並當面拉票爭取支持；民進黨台南立委補選參選人郭國文則前往安定市場拜票，提出農產品補償等政見，訴求鄉親支持。

郭秀珠當面向扁媽爭取支持，要讓官田區有一個在地出身的立委，能為地方發聲。高齡92歲「扁媽」除了左眼視力不清，身體尚稱健康，她說，小魚（陳筱諭）是她從小看到大的孫女，對於陳筱諭參選，予以支持。

陳筱諭表示，此次參與立委補選，遭到民進黨新潮流和國民黨「韓流」助選夾擊，不過，在地台南人思變改革的民心，是她最大的靠山，讓她有信心突破藍綠夾擊，打贏選戰。

郭國文昨日上午前往安定區保安宮和港口、蘇厝菜市場拜票，他提出農業補償認定程序放寬加速、推廣冷鏈設備以及行銷辦公室、搭配長照據點，增加小黃看病專車數量、提高托育托嬰補助費用等政見。

郭國文強調，將持續走遍基層，針對立委補選選區內14個行政區，都提出切實可行的政策，給台南鄉親一個更好的生活環境。

(中國時報)