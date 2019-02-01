澎湖實物銀行送愛 團圓菜滿關懷

2019年02月01日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

關懷弱勢家庭好過年，澎湖縣政府實物銀行昨日舉辦「滿載關懷．幸福啟航」寒冬送暖暨愛心團圓年菜活動，招募680份美味愛心年菜分贈全縣300多戶扶助家庭，熱騰騰佳餚上桌，大夥好感激。

澎湖縣社會處102年開辦實物銀行成果豐碩，6年來陸續媒合342間民間企業及公益團體等捐贈金錢及民生物資高達1766萬元，全縣超過1萬3722人次受惠。

縣府更下鄉前往湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉分別成立實物銀行物資發放站及弱勢家庭專屬幸福超市，建構愛心社會資源平台，提供實體生活物資與經濟扶助。

今年縣府有創意，除了分贈麵條、罐頭、乾糧、奶粉、洗衣粉等日常生活用品，更與衛福部、唐氏症基金會等共同合作招募了680份愛心年菜，分享300多戶獨居老人及弱勢扶助家庭。

實物銀行大陣仗，號召企業志工、社區志工、餐食志工、青年志工、樂齡志工、長青志工組成志工隊，一步一腳印挨家挨戶將一箱箱生活物資及愛心團圓年菜親自送上，表達滿滿的愛心。

一道道冷凍真空包裝的佛跳牆、糖醋魚、紅燒獅子頭、開陽白菜、糖醋里肌等精緻美味佳餚端上桌，只要輕鬆加溫加熱即可食用，大夥開心笑不攏嘴。

愛心志工們當場高喊著恭喜新年好，大夥好感動，今年這豐富的圍爐團圓年夜菜是春節最溫暖的祝福。

(中國時報)