吉安居民 堅拒垃圾轉運站

2019年02月01日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣北區5鄉鎮垃圾皆載至宜蘭焚化，因縣內無垃圾轉運站，吉安鄉內垃圾暫時露天堆置於光華村的垃圾掩埋場，附近居民不斷反映飄散惡臭，縣府考慮另興建密閉式轉運站，不過，由於選址仍在村內，引來村民與議員不滿，抗議未經地方同意前，堅決反對設置轉運站。

質疑選址黑箱作業

吉安鄉垃圾掩埋場5年前因年限到期封場，縣府暫作鄉內垃圾臨時轉運站，累積百噸垃圾臭氣沖天，飄散撲鼻作噁的臭味，縣府環保局宣布將在光華村設置垃圾轉運站，完工前，臨時站將續續沿用，引爆居民不滿。

環保局昨向居民說明，光華村長葉光南搶先發難，痛批縣府讓村民忍受5年全鄉的垃圾，現在還要承受花蓮市及壽豐鄉上百噸垃圾，質疑環保局選址作業「黑箱」，場面一度火爆，縣議員黃馨也到場聲援，堅決反對轉運站設置鄉內。

環保局長饒忠表示，花蓮縣1天約產生130噸垃圾，其中100噸送往宜蘭利澤焚化爐焚燒，其餘30噸壓縮打包，又以花蓮市與吉安鄉垃圾量最多，占北區5鄉鎮垃圾8成，未來送往焚燒或是掩埋都是頭痛的問題，設置轉運站勢在必行。

憂心造成河川汙染

自救會長石福春說，預定地緊鄰木瓜溪，憂心洪水侵蝕邊坡沖走垃圾，造成河川汙染，有居民建議將秀林鄉納入評估地點，不論運往宜蘭焚化或未來台灣水泥廠可代焚燒垃圾的距離最近，不要只限定吉安鄉。

饒忠指出，台灣水泥廠雖願意代焚垃圾，但還僅止於計畫階段，目前還是只能送往宜蘭焚燒，因此設立北區轉運站有其急迫性，3年多前開始規畫設置，希望用密閉式廠房設計，取代露天臨時轉運站，解決目前惡臭、汙染的問題，但他允諾會繼續溝通，未取得居民共識前，不會貿然興建。

(中國時報)