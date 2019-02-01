醒吾高中欠薪 不排除假扣押

2019年02月01日 04:11 中國時報 簡立欣 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

私立醒吾高中昨日遭學校教師指控長期積欠薪資，不少教師甚至得靠借貸過年，新北市教育局表示，醒吾高中未完全發放2018年9月到今年1月薪水，已要求學校立即發放，不排除強制執行或假扣押；校方則發布聲明澄清，1月25日已發放去年11月的教職員薪資，也著手發放12月份薪水，絕非教師會聲稱「打折」。

醒吾高中自2017年7月起，即爆發逼退教師、債權人扣押學校資金、延遲發放薪資等狀況，學校經營危機至今無解。全國教師工會總聯合會（全教總）及新北市教育人員產業工會（新北教產）31日聲明，希望主管機關盡速採取必要措施及處分，促進學校正常運作。

新北教產表示，去年起即數度申請勞工局調解，並協調教育局盡速發放補助款給醒吾高中，但學校仍未發足薪資。到目前為止，去年9月到11月的薪資仍未發足，去年12月、今年1月的薪資更是完全未發。

上兩個月完全未發

新北教育局指出，醒吾未完全發放2018年9月到今年1月教師薪水，已依據「教師待遇條列」規定要求該校應按月給付，並開罰10萬元，但目前仍未完全發放，將再裁處20萬元罰鍰，不排除強制執行或假扣押。

教育局強調，專業會計師事務所專案查核財務狀況後發現該校財務結構不健全，待查核程序完成，將召開私校諮詢會，研議向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事職務。

再裁處20萬元罰鍰

醒吾高中發布聲明稿強調，今年1月25已發放2018年11月以前的教職員薪資，絕不是教師會所聲稱之「打折」，教師若再對學校作不實之指控、言論，董事會將保留法律追訴權。

醒吾高中校長吳文梅表示，校方會持續與教師溝通，相關聲明已委由律師說明，據了解，董事會已做出決議，正要匯12月薪資給教師。

(中國時報)