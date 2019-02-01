醒吾高中欠薪 不排除假扣押

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信（右起）、全國教師工會總聯合會理事長張旭政、新北市醒吾高中教師會理事長陳燕慧等人昨與教師們一同召開記者會，控訴校方長期積欠薪資。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

私立醒吾高中昨日遭學校教師指控長期積欠薪資，不少教師甚至得靠借貸過年，新北市教育局表示，醒吾高中未完全發放2018年9月到今年1月薪水，已要求學校立即發放，不排除強制執行或假扣押；校方則發布聲明澄清，1月25日已發放去年11月的教職員薪資，也著手發放12月份薪水，絕非教師會聲稱「打折」。

醒吾高中自2017年7月起，即爆發逼退教師、債權人扣押學校資金、延遲發放薪資等狀況，學校經營危機至今無解。全國教師工會總聯合會（全教總）及新北市教育人員產業工會（新北教產）31日聲明，希望主管機關盡速採取必要措施及處分，促進學校正常運作。

新北教產表示，去年起即數度申請勞工局調解，並協調教育局盡速發放補助款給醒吾高中，但學校仍未發足薪資。到目前為止，去年9月到11月的薪資仍未發足，去年12月、今年1月的薪資更是完全未發。

上兩個月完全未發

新北教育局指出，醒吾未完全發放2018年9月到今年1月教師薪水，已依據「教師待遇條列」規定要求該校應按月給付，並開罰10萬元，但目前仍未完全發放，將再裁處20萬元罰鍰，不排除強制執行或假扣押。

教育局強調，專業會計師事務所專案查核財務狀況後發現該校財務結構不健全，待查核程序完成，將召開私校諮詢會，研議向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事職務。

再裁處20萬元罰鍰

醒吾高中發布聲明稿強調，今年1月25已發放2018年11月以前的教職員薪資，絕不是教師會所聲稱之「打折」，教師若再對學校作不實之指控、言論，董事會將保留法律追訴權。

醒吾高中校長吳文梅表示，校方會持續與教師溝通，相關聲明已委由律師說明，據了解，董事會已做出決議，正要匯12月薪資給教師。

(中國時報)

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