過年消費主力 橘色世代給力

2019年02月01日 04:11 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

以往的銀髮族商機多偏向醫療領域居多，隨著時代進步，健康的老人越來越多，他們懂得享受生活，正值春節採購、送禮旺季，百貨商場統計，近期消費主力不是年輕人，而是這群55歲至65歲的老人，這一波「橘色世代」的商機不容小覷。

大方買單滿足全家需求

桃園市長生會指出，在老年人口中，這一群剛退休但身體健康，約在55至65歲的族群，有高達9成的人活動自如，無急迫的健康照護需求，學者形容像是秋天橘色般燦亮，故稱為「橘色世代」。打破刻板印象，現代的老人也會自己找樂子，春節時期成為消費主力並不意外，大家有錢也有閒，喜歡買禮物送兒孫輩，也會外叫年菜、主動提出上餐館等，今年的年假長，許多人早已安排出國旅遊。

中壢區大江購物中心企畫部副理楊若琳也說，過年期間購物旺季，家庭客是消費主要客群，很常看見阿公、阿嬤大方買單，包含聚餐、看電影及購物等，滿足全家人的需求，其中又以服飾專櫃最受歡迎，業績最為亮眼。

而老年人最常消費的品項，還有保健食品、行動商務、美容保養，許多人也會將退休金做理財規畫、進修充電及未雨綢繆的長期照護等。

關心凍齡、保健、理財

業者也發現，橘色世代不但熱衷於購物，也在意「面子」問題，女性長者會關心如何凍齡，因此在臉部皮膚抗皺上下足功夫，男性則花更多心思在身體保健，同時橘色世代也喜愛報名有氧運動、插花教室等課程，拉近跟年輕人的距離。

(中國時報)