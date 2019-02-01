烏溪鳥嘴潭人工湖 4月發包
為解決彰化縣長期抽用地下水導致地層下陷問題，經濟部水利署規畫「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」，分3階段施作堤防、攔河堰及人工湖，今年4月湖區工程將發包、預計111年完工。區水資源局表示，盼以最好的工程品質，未來提供彰化地區地面水使用。
可提供25萬噸用水
中區水資源局長陳弘凷指出，「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」從105年展開，先施作堤防及攔河堰取水工程，未來計畫在國道6號草湖交流道兩側開鑿6座人工湖、作為蓄水使用，也會接管外送水源，預計完工後可提供彰化21萬噸、草屯地區4萬噸用水。
陳弘凷說，彰化縣目前用水都是由水公司抽取地下水，經過濾後再送至用戶端，因長期抽取地下水，導致地層下陷問題嚴重，居民憂心忡忡。
成立廉政平台防弊
陳弘凷強調，透過「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」施作，可注入烏溪水源、開發地面水供彰化民眾使用，未來不必再抽地下水，解決地層下陷問題，因人工湖工程經費多達80億元，顧及工程品質，中區水資源局邀集相關業者與單位成立廉政平台，盼展現防弊作為。
經濟部政風處長楊石金表示，廉政平台的成立符合國際趨勢，盼藉由平台達到透明、乾淨，創造台灣廉政口碑。南投地檢署主任檢察官林宏昌表示，南投縣好山好水，鳥嘴潭更是近年來的指標性工程，透過廉政聯合宣誓，盼警示有心人勿蠢蠢欲動，事先預防工程、砂石或暴力等犯罪。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。