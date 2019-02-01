烏溪鳥嘴潭人工湖 4月發包

2019年02月01日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為解決彰化縣長期抽用地下水導致地層下陷問題，經濟部水利署規畫「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」，分3階段施作堤防、攔河堰及人工湖，今年4月湖區工程將發包、預計111年完工。區水資源局表示，盼以最好的工程品質，未來提供彰化地區地面水使用。

可提供25萬噸用水

中區水資源局長陳弘凷指出，「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」從105年展開，先施作堤防及攔河堰取水工程，未來計畫在國道6號草湖交流道兩側開鑿6座人工湖、作為蓄水使用，也會接管外送水源，預計完工後可提供彰化21萬噸、草屯地區4萬噸用水。

陳弘凷說，彰化縣目前用水都是由水公司抽取地下水，經過濾後再送至用戶端，因長期抽取地下水，導致地層下陷問題嚴重，居民憂心忡忡。

成立廉政平台防弊

陳弘凷強調，透過「烏溪鳥嘴潭人工湖工程」施作，可注入烏溪水源、開發地面水供彰化民眾使用，未來不必再抽地下水，解決地層下陷問題，因人工湖工程經費多達80億元，顧及工程品質，中區水資源局邀集相關業者與單位成立廉政平台，盼展現防弊作為。

經濟部政風處長楊石金表示，廉政平台的成立符合國際趨勢，盼藉由平台達到透明、乾淨，創造台灣廉政口碑。南投地檢署主任檢察官林宏昌表示，南投縣好山好水，鳥嘴潭更是近年來的指標性工程，透過廉政聯合宣誓，盼警示有心人勿蠢蠢欲動，事先預防工程、砂石或暴力等犯罪。

(中國時報)