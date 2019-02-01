嘉義縣長翁章梁小內閣 年前到位

2019年02月01日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長翁章梁上任1個多月，日前主持新任環保局長張根穆布達儀式後，正式完成縣府小內閣布局，翁章梁指出，在「穩中求變」的原則下，從中央、各縣市延攬人才，希望能為嘉義縣注入新活水，帶領嘉義縣勇敢轉型。

穩中求變 勇敢轉型

翁章梁上任後，小內閣人事從中央、各縣市延攬人才。包括新聞處長賴明宏、環保局長張根穆、社會局長李政毅、教育處長鄧進權、經發處長江振瑋、人發所長郭凱迪、新聞處專員盧恩廣等人。

期許新血 守護嘉義

新聞處長賴明宏過去在行政院雲嘉南聯合服務中心擔任副執行長；社會局長李政毅則曾任民進黨組織推廣部主任，返鄉接下社會局長重擔；鄧進權、江振瑋及張根穆則各有豐富的外縣市經驗；盧恩廣來自民進黨國際部，翁章梁表示，看中他的外語及舉辦國際會議能力。

新舊環保局長交接時，翁章梁引述將接任環保署處長的前祕書長顏旭明的話「一棒接一棒，棒棒是強棒」，要張根穆帶領環保局同仁守護嘉義環境，並強調未來仍會重用調任簡任祕書的石秉鑫。

翁章梁指出，環保局長上任後，宣告縣府小內閣底定，因為自己過去曾在縣府任職多年，對人事有很多想法，大原則就是穩中求變，積極招攬對嘉義縣有幫助的人才，帶領縣政「勇敢轉型」。

(中國時報)