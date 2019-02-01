賽格威車隊 台灣燈會趴趴走

2019年02月01日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

台灣燈會30周年首次在屏東舉辦，在陸域面積占地超過42公頃的偌大場地，屏東縣政府引進50台賽格威、成立行動服務車隊，將服務提供化被動為主動，給遊客賞燈之餘更有賓至如歸的感受。

15處定點服務台

「為了台灣燈會，真的撩落去了！」屏東縣長潘孟安昨日惡補上陣、展現騎乘技巧，他透露，賽格威是一種平衡車，之前在里昂燈會看到，就覺得適合幅員遼闊的燈會使用，期盼透過高度機動性，加上精通7國語言的志工團隊，提供民眾諮詢、動線指引及燈區介紹等服務。

燈會辦公室指出，此次台灣燈會包含大鵬灣、東港、屏東等3大燈區，共有22個特色燈區、超過100組燈飾，加上蜿蜒萬年溪4.7公里的屏東綵燈節及屏東市眷村燈區，為此縣府團隊在燈會園區內規畫15處定點式服務台，再加入行動服務站，讓遊客需求能更快解決。

電動機車也加入

潘孟安表示，燈會期間將有40台賽格威在大鵬灣燈會現場，6台在勝利星村燈區、4台在綵燈節，為讓遊客方便辨識，每位騎士身上都背有燈光氣球，宛如穿梭會場的行動燈區。

另gogoro也免費商借25台電動機車，在停車場、轉運站等交通場站，提供現場工作人員及志工們有效率地巡場及指引遊客，減少遊客停車時間，增加轉運效能，盼將服務做到滴水不漏。

(中國時報)