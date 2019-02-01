四八高地戰備坑道 開放觀光
您知道花蓮縣四八高地有一處戰備坑道嗎？縣府近年大力開發七星潭曼波園區，赫然發現區內戰備坑道是難得的瑰寶，正與七星潭社區發展協會研商，以新兵訓練、踢炮操等體驗活動為開發方向。
走進蜿蜒曲折的戰備坑道，有的只容1人通行，有的可併排步行，牆上可見「炮組弟兄們，平時與戰時一體」、「自立自強共創未來」等精神標語。而在機槍射口，牆上還書明「射向」與「任務」，衛兵崗哨依然完整豎立，只是野戰壕溝已蔓草叢生。
縣府農業處長羅文龍、農村景觀科長吳明遠昨天下午由社區發展協會理事長游煌明陪同，會勘四八高地戰備坑道。游煌明說，四八高地是花蓮市美崙東方一處因斷層而隆起產生的高地，高度為海平面48公尺而得名。
當時除了重炮兵小隊宿舍，並配置有2座10吋口徑的防空炮，二次大戰後，國民政府接收台灣，七星潭四八高地坑道仍列為國軍管理的要塞區域。隨著觀光發展，經各界爭取，國防部在2013年同意將北段坑道及炮陣地移交縣府，委請七星潭社區發展協會管理。
羅文龍表示，這條特有的軍事歷史坑道長約200公尺，目前已發包進行入口意象及設施改善工程，重新規畫園區景觀動線，預計過年後施工，另提案爭取農村再生計畫600萬元，將整理原營區環境，一併修建原有壕溝及通道，結合在地海洋藝文及呈現軍事戰備歷史，預計年底前完工。
他說，一旦整建可通往曼波園區的野戰壕溝，社區協會未來推出新兵訓練、炮兵踢炮操等體驗活動，可望帶動另類觀光風潮。
(中國時報)
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