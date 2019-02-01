侯友宜視察環狀線 慰問施工團隊
農曆春節將至，新北市長侯友宜昨前往新店區視察捷運環狀線南機廠、安坑一號道路2期工程，並慰問現場施工團隊。侯友宜表示，這是他就任市長後，第一次到環狀線南機廠，大家辛苦了，希望環狀線順利通過測試，做到安全無虞，年底順利通車。
侯友宜感謝施工團隊，在春節期間仍然不眠不休持續為市轄交通建設打拚，特地發放豬年福袋、春聯，向第一線施工團隊拜早年。
侯友宜指出，「三環六線」是新北市重大施政項目，淡海線第一期綠山線已通車，安坑線與三鶯線目前進度分別為48.44％與27.2％，預計2021年底及2023年底完工。萬大線第一期進度達40％，預計2025年底完工；萬大線第二期財務計畫已在去年底奉行政院核定，預計2028年底完工。
隨後，侯友宜到公路與輕軌共構的安坑1號道路，了解2期工程進度。侯市長肯定施工團隊克服各項技術問題，陸續在去年9月貫通全國第一座公路和捷運共構的淺覆蓋三孔近接隧道。
侯友宜表示，能貫穿三孔隧道，非常不簡單，既可東西向並行，也預留了捷運輕軌隧道空間，更可加快施工速度。
工務局表示，安坑一號道路2期工程，自玫瑰路至安泰路段，全長約1230公尺，包含公路、安坑輕軌平面，以及其高架段、機廠、K1（雙城站）、K2（玫瑰中國城站）等用地空間。
施工空間限縮一半，除可減少徵收土地費用，對民眾影響也減到最小；完工後，大幅改善區域行車環境，方便後續安坑輕軌捷運鋪設軌道工程，預計今年中完工，未來與新店溪東西兩岸環快、國道3號安坑交流道及安和支線串聯整合，可全面接軌大台北都會區，促進區域發展。
(中國時報)
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