苗縣唯一女義警分隊 母女逗陣服務
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣女子義警分隊是縣內唯一由女性組成的義警分隊，協助警方勤務展現警力有限民力無限，其中分隊長鍾碧珍更帶上2位女兒參加，齊心為民服務，彌補警力的不足。
義警主要加強地方警備力量並支援勤務，協助維護地方治安、交通，利用民力無窮的優點守護安全。在苗栗縣內各大活動場合，都能看見穿著義警制服的女姓，在路口指揮交通、維持秩序，她們是來自苗栗縣內唯一的女子義警分隊。
苗栗女子義警分隊已成立逾30年，隊上共有28位隊員，大家在家人支持下，自願從事義警工作協助警方勤務，鍾碧珍指出，除選舉期間駐守投開票所，過去更配合機動派出所勤務，跟著警察外出執勤。
鍾碧珍表示，自己於1993年加入，利用閒暇參與義警工作支援無數勤務，協助警方維持地方秩序，然她對社會付出的熱忱，女兒都看在眼裡，並在耳濡目染下也想為社會盡分心力。鍾碧珍得知後二話不說邀請女兒們加入女子義警分隊，母女3人一起守護地方治安與交通。
排行老三的女兒吳佳燕表示，看見媽媽協勤警方工作盡心盡力，不但奠定媽媽在她心中的英雄形象更將此作為楷模，2、3年前在媽媽的鼓勵下也與妹妹吳佳玲投入義警工作。她說，以往對於助人心中會有所顧忌，擔心遭人反咬一口，但穿上義警制服後，拋卻雜念，一心一意要為這社會盡分心力。
(中國時報)
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