台化國賠案 彰環局研議接招

2019年02月01日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府前年以台化汽電共生鍋爐生煤不符標準，裁罰12.4億元，但遭環保署撤銷行政處分；台化去年9月回以停爐造成損失，向縣府求償11.4億元國賠，縣府以環保局不等同縣府為由，拒絕國賠，但環保局近日內將召開國家賠償事件處理小組研議對策。

天價來、天價去！台塑在彰化廠燃生煤鍋爐停爐後，轉型台塑生醫健康悠活館，帶動觀光產業，但先前爭議未休，2016年9月29日彰化縣環保局以生煤抽檢不符環評書要求，裁處30萬元，台化提訴願，經環保署訴願委員會審議駁回。

緊接著，縣府以台化長期使用不符環評承諾成分之生煤，追償不法利得12億4000萬元，但環保署以生煤使用超量事證不夠充分，去年3月撤銷原處分。

台化也不甘示弱，去年9月向縣府提出未核發許可停爐，造成生產損失，提出11.4億元的國家賠償要求。環保局根據《訴願法》，再針對2016年9月29日抽驗之生煤不符環評承諾，於去年12月12日再次裁處30萬元罰款，縣府國賠委員會12月19日也針對台化提出國賠，做出拒賠的決議。

但爭議並未落幕，面對環保局30萬元罰款，台化提起行政訴訟，縣府並以台化提出國賠，執行職務行使公權力屬於環保局，並不等同縣府，環保局得擇日再召開「國家賠償事件處理小組」，針對當時祭出行政處分重啟調查。

(中國時報)