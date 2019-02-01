取景屏東 傀儡花徵選在地演員
獲文化部前瞻預算支持的旗艦影集《傀儡花》，是公視有史以來最高製作規格的作品，而因全片主場景近8成將在滿州、恆春等地取景拍攝，劇組昨日特在小墾丁渡假村面試近百位員工，大陣仗的選角及拍攝動作，不僅在地方燃起生機，也讓不少觀光業者嗅到新契機。
《傀儡花》是改編自陳耀昌獲「台灣文學獎」金典獎的長篇小說原著，故事以1867年發生的「羅妹號事件」為主題，描述琅嶠十八社大股頭Tou-ke-tok和法裔美國駐廈門領事李仙得簽訂南岬之盟的歷史事件，而導演曹瑞原為忠實呈現歷史，捨棄在北台灣搭景選擇到屏東實地拍攝。
劇組自去年5月起即在屏東縣內跋山涉水、不錯過任何理想中的祕境進行拍攝點勘景，而在屏縣長潘孟安獲知後，更是獲得大力支持。
目前正由屏縣府全力協助進行跨機關、局處協調暨申請作業，影片將呈現墾丁國家公園與林務局轄內的大山大海美景。
同時，小墾丁渡假村總經理張福生也全力支持，他在得知劇組因堅持在屏東拍攝而導致預算暴增後，除提供劇組拍攝期間的住宿優惠，更在演員甄選會上拋磚引玉，期望號召更多的企業響應、贊助，以及呼籲恆春半島上更多的觀光旅遊業者與社區共襄盛舉。
曹瑞原為此感動地說，很謝謝縣府及在地企業的支持，盼望具有原住民血統的族人可以踴躍報名，希望能找出百位有自信、具備獵人精神的原住民與漢人朋友，一同展現先民胼手胝足的生活樣貌。
(中國時報)
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