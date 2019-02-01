好日子登記結婚 基市府送好禮
中國時報
游昊予／基隆報導
結婚是人生重要大事，登記日期也得好好挑選，想在今年和愛人締結終生良緣的基隆市民，只要在情人節、七夕、中秋等7個好日子登記，市府便會送上結婚好禮，祝福新人幸福美滿、戀情長久。
一年當中的情人節、白色情人節、農曆七夕、中秋節、雙十國慶、有「我愛你諧音」的5月20日及象徵「長長久久」的9月9日，基隆市民政處表示，因為日期好記，都是熱門結婚登記日，為了鼓勵未婚市民早日成家，只要在這些日子完成登記結婚，就可獲贈限量心形相框1組。
民政處透露，有些新人怕熱門節日人潮過多，選擇在其他日子登記，但現在可以提前3天到戶政事務所辦手續，再指定結婚生效日，不用在當天人擠人，據統計，熱門日期曾經有單日70對登記的紀錄。
根據資料顯示，基隆市去年有2000餘對新人登記結婚，新生兒近2200名。民政處說，希望透過系列活動鼓勵年輕人結婚、提升生育率。今年除了一胎2萬元的生育獎勵金外，還加贈閱讀禮袋，裡面有兒童繪本、新手爸媽指南等資料，讓市民在婚、生、養等方面都能受到市府妥善照顧。
(中國時報)
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