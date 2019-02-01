猴硐不封村 加強宣導防疫
瑞芳區猴硐貓村上月28日傳出2隻貓咪感染貓瘟死亡，甚至傳出不排除封村，新北市動保處長陳淵泉強調，貓瘟爆發後已著手清查未造冊貓隻，目前4隻疑似人為棄養的貓，皆已造冊並施打三合一疫苗，貓村內也將持續消毒、宣導防疫，不會封村。
動保處調查，上月28日病死的2隻貓為2個月齡幼貓，死因是貓泛白血球缺乏症感染死亡，俗稱貓瘟，由於並未在貓村的造冊貓隻名單內，應是民眾帶至貓村棄養的幼貓，研判應是未施打疫苗，加上寒冷季節，導致免疫狀況不佳染病死亡。
動保處說明，猴硐貓村共有286隻貓咪，皆由動保處造冊管理，每年動保處皆偕同當地熱心志工為貓隻施打三合一疫苗及進行每季消毒工作，此次爆發貓瘟後，也已緊急清查貓村內貓隻，共有4隻沒有造冊登記，目前皆已造冊並施打疫苗。
「不會有封村的疑慮！」動保處長陳淵泉強調，貓瘟並不會感染人或其他動物，但貓隻一旦感染，致死率極高，因此為愛貓定期施打三合一疫苗極為重要，目前貓瘟疫情已獲得控制。
動保處呼籲，家中寵物也請勿帶往貓村，一旦發現棄養，將依法處3萬以上至15萬以下罰鍰。
(中國時報)
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