玩4D設施伸出腳…童恐截肢
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
13歲李姓男童昨傍晚至苗栗頭份尚順育樂天地6樓搭乘「海洋奇觀」，左腳伸出設施車體，遭卡在設施與月台間，消防救護人員獲報後趕到現場，破壞設施後將男童救出，但左腳有4隻腳趾遭夾斷，送往為恭醫院急救，醫生初判恐將轉院進行截肢。
業者指出，該項4D遊樂設施為1台可乘載16人並規畫4排座位的車體，移動至螢幕前探索海底世界。昨日傍晚來自台中的李童與家人前往體驗，李童坐在最左側與父母一同搭乘，但在車子返回月台時疑似將左腳伸出，導致左腳卡在車子與月台間動彈不得。消防隊員獲報後，破壞設施協助李童脫困，並送往為恭醫院，經醫師止血清理傷口，初步評估恐轉院截肢，晚間轉往沙鹿童綜合醫院治療。尚順育樂廣場公關經理邱淑娟表示，遊戲設施有投保意外險，發生原因待調查釐清。
(中國時報)
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