中市23區長大搬風 春節後上任
台中市29個行政區，除和平區自治區外，區長在改朝換代後大幅異動，台中市政府昨公布23區區長調整名單。民政局長吳世瑋表示，調整一次到位，避免人心惶惶，不涉藍綠，全都平調，以政通人和接地氣為考量，新任區長春節過後2月12日就任。
吳世瑋表示，如剛上任就進行調整，可能會被質疑是否為藍綠等選舉因素，他是經1個月觀察，針對能力進行調整，有的區長歸建到原單位，調整的區長以政通人和、能接地氣、適才適所為考量。
除第1波北屯和沙鹿等兩區區長調整，再調整23區的區長，總計全市28區已調整25區區長，調整幅度甚大，只有3區未調動。
民政局公布新任區長，中區區長林忠訓、東區區長陳佩玉、西區區長王瑞嘉、南區區長洪峰明、北區區長柯宏黛、西屯區長陳寶雲、南屯區長簡士喆、大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶、梧棲區長溫國宏。
烏日區長陳嘉榮、大肚區長白峨嵋、大里區長鄭正忠、太平區長許貴芳、霧峰區長李銘海、潭子區長林國聲、大雅區長馬宗佑、神岡區長劉汶軒、后里區長賴同一、豐原區長徐照山、新社區長林淑惠、石岡區長劉素幸、東勢區長翁培真。
留任區長包括大安區長周琇茹、清水區長蔡慶生、龍井區長戴燕如；第一波發布的北屯區長李印欽、沙鹿區長廖財崇。
(中國時報)
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