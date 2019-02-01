春節拜廟 金幣歲錢送給你

2019年02月01日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

春節走春何處去？學甲慈濟宮今年初一、初二發出共計8000枚保生大帝金幣，還有保生大帝悠遊卡、平安保溫瓶等文創品發行，吸引年輕族群目光；西港慶安宮除夕當天將發放7000份「千歲爺」吉祥歲錢，初二、初三則分別有蔡英文總統及前總統馬英九前來拜廟發紅包。

有保生大帝台灣開基祖廟美譽的學甲慈濟宮，在大年初一到初三都會在廟埕發放百元保生金符及保生符，去年改變做法，首度製作8000枚開基保生二大帝神像紀念金幣，初一發送5000枚，初二發送3000枚，今年持續辦理，還加碼抽獎。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，初一、初二民眾抽號碼牌排隊，依序過保生大帝七星平安橋消災解厄，並領取保生金幣，將摸彩券投入，每1000號就抽出12名幸運兒，有機會拿到600到6600元的新春紅包，另外還有3000份百元保生金符，信眾初一起添油香，就能求回家當「錢母」。

西港慶安宮歲錢紅包邁入第17年，年年有不同千歲爺的主題，廟方也開發歲錢套幣盒，吸引信眾收集成套歲錢，慶安宮總幹事方一峰表示，今年7000個歲錢紅包，其中660個紅包中有發財金，將紙鈔折成符令，和歲錢一同放廟內讓神明加持。

後壁泰安宮則從初一開始一連3天舉辦「平安米祭」，用600包台南11號堆疊出重達18公噸、高3.5公尺的米山，再以1.2公噸「台灣越光米」台南16號擺成「金銀米龍」護「米山」陣勢，祈求新的一年風調雨順。

(中國時報)