陽濟院老街 新春推客家時尚秀

2019年02月01日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

攤位上掛的豬膽肝、伙房飄出蒸煮面帕粄的陣陣白煙，窗花剪紙，還有剪裁入時的客家藍衫，內埔陽濟院老街發展協會趁著農曆春節期間舉辦市集，並邀集服裝設計師改造客家服飾，邀請年輕學子走秀，瞬間把老街巷弄變成時尚伸展台。

陽濟院老街發展協會理事長陳金月表示，老街保留舊時客家產業，不僅有傳承數代的酒釀湯圓、豬膽肝及面帕粄等客家美食，為了營造年節熱鬧氣氛，店家都自願放棄休息，讓前往遊客不僅有吃有玩，還能體驗最道地的客家新年。

為此，協會印製手繪地圖，讓民眾可以按圖索驥，陳金月說，鄰近老街的東成公園是改造閒置豬舍的景點，但後代子孫另有所用，今年可能是最後一次開放，邀請民眾趁著春節年假做最後巡禮。

大年初二下午也舉辦客家服飾走秀，服裝設計師張桂蘭指出，傳統客家服裝有藍衫、花布、右襟、鈕扣等「必備元素」，為讓更多年輕人能響應穿著，特地加入現代元素，不僅更合腰身，也保留部分意象，讓藍衫不只出現在表演場合，還能穿出時尚感。

陳金月表示，大年初一至初三3天，現場都有導覽人員，只要民眾有需求都能一起進行老街巡禮，依著每個人的停留時間調配，可以進到傳統客家伙房，聽著在地故事，體驗很有「客味」的農曆新年。

(中國時報)