讓館舍動起來 打造哈客樂園

2019年02月01日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

前竹圍國小校長林素琴離開待了27年的教育界，接任新北市客家局長，直呼「一切都在意料之外」，身為客家子弟的她期許自己，未來將奉獻傳承客家文化，並將新北客家文化園區打造成大人小孩都喜歡的「哈客樂園」。

52歲的林素琴是苗栗銅鑼客家人，高中時北漂求學，取得淡大教育碩士後投入教職長達27年，曾任新北市忠山國小校長及竹圍國小校長，2015年起先後兼任新北市客家事務局顧問、新北市客語推行委員會委員至今，過去還曾獲得台北縣推動客家文化貢獻殊榮。

對於客家文化政策展望，林素琴強調「不能只靠館舍的靜態陳設」，新北市客家人約60幾萬人，許多都是外來人口，這些「新客家人」卻在落地生根時，斷絕了與故鄉客家文化的連結，而光靠客家文化園區的靜態展示，並不能真的促使這些新客家人甚至後代子女傳承客家文化。

因此，除了教育上的母語傳承，她希望讓新北市客家文化融入年輕、探索元素，透過客家文化園區的二期工程，從硬體面改造園區建物，將客家建築結合現代建築美感，設置亮點館舍及設施，增加民眾互動性，讓客家文化園區成為不只是客家人的文化傳承基地，更是所有大人小孩都喜歡的樂園。

(中國時報)