北梅社區登記移轉 921災戶圓夢
南投縣921震災平價住宅社區，長期以來供災民承租，弱勢居民多年來企盼能有自己的房子，近年經縣府突破法令限制、協助居民處理登記移轉事宜，首批承購的北梅社區30戶及草屯鎮紅瑤社區4戶居民，終於圓了購屋夢。
南投縣建設處以協助立場，用專案讓售的方式，並委託專業地政士事務所提供服務窗口，協助北梅社區居民契約簽訂、契稅繳納、貸款協助，完成所有權狀移轉，扣除已繳納的租金及房屋折舊，北梅社區專案讓售的價格落在100萬至200多萬間。
建設處表示，專案讓售分3期，分3年辦理，第1期已完成，第2期將於2月份辦理公告，讓有意願的民眾申請。
南投縣長林明溱表示，921社區居民普遍較弱勢，長期以來透過向議員陳情，希望有個自己的家，近年縣府努力修改法令，採用租金折抵、房屋折舊的方式，降低讓售金額，終於讓民眾順利買到房子，此次讓售案，經由建設處與財政處的努力，終於解決問題。
埔里鎮長廖志城表示，最重要的突破是，將租金移轉為購屋的款項，房屋也有折舊，住愈久房價愈便宜，經過這幾年努力，終於有了圓滿結果，讓居民心中放下大石。
(中國時報)
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