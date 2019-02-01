蔡育輝號召送暖 受扶家庭揪感心
台南市議員蔡育輝結合台南紡織、服飾業者寒冬送暖，一起做公益，昨天邀請北台南家扶受扶家庭一行共85人，到服飾商場封館選購新衣服，中午再到火鍋店飽餐一頓，並送上伴手禮、紅包跟羽絨衣，眾人直呼「好暖心！」
蔡育輝是北台南家扶中心扶幼委員，每年歲末都會宴請受扶家庭圍爐吃飯，今年特別號召企業共襄盛舉，為活動加碼，台南紡織股份有限公司率先響應，提供每人1000元購衣金，新營流行之星服飾商場董事長蔡文川再加碼500元，並提前營業，封館讓受扶家庭選購。
孩子們看到新衣，開心跑上跑下，試穿新衣，一旁長輩被告知也能挑選時，82歲黃鍾阿嬤說，「大人也有唷？」意外又驚喜，蔡育輝也陪她挑選一件保暖外套，她難掩興奮說，有錢時都先買孫子需要的，自己很久沒有買新衣了，語氣輕鬆卻讓人鼻酸。
佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠董事長張慶鐘也送孩子每人一件羽絨衣，隨後一行人前往極鮮火鍋新營店吃中餐，席間蔡育輝代表濟安宮捐助2萬元助學金，也發送500元紅包及伴手禮，讓受扶家庭親子感受到企業及議員的愛心滿滿，也能開心過節。
(中國時報)
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