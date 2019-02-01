到宅圍爐 溫暖水腦症慢飛天使家庭

2019年02月01日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

年關將近，高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會旗山早療中心辦理到宅圍爐活動，31日來到其中一戶慢飛天使家庭，協助一頓溫暖又豐盛的團圓飯，再幫忙家庭成員貼春聯，讓服務家庭感受到更多的愛與關懷。

6歲「小明」是罹患水腦症的慢飛天使，平日生活仰賴外婆照顧，外婆高齡74歲，還有白內障及膝蓋退化情形，健康狀況不佳，祖代母職撫養一個孫子和領有智能障礙中度的兒子，家庭無經濟收入，家計仰賴外婆的老人年金及大舅的身障補助。

「阿嬤，膝蓋有沒有好一點？」社工與教保老師帶著五菜一湯的年菜和溫暖禮，進行到宅圍爐活動，工作人員陪伴阿嬤、大舅及慢飛天使圍爐，由社工員帶領幼童一同製作撕貼畫春紙，小小客廳裡充滿過年的溫馨氣氛。

阿嬤看見一夥人陪她圍爐，感動地哭了，並謝謝伊甸的陪伴，她最後在心願卡上寫了全家平安健康，提前感受溫馨的年節氣氛，暖胃又暖心。

旗山早療中心主任許廷安表示，在服務大旗山地區家庭中，看見家長難找到工作，經濟壓力沉重，根本不敢奢想年菜，因此在過年前舉辦了到宅圍爐活動，希望透過實質的陪伴，讓服務家庭感受到更多的溫暖。

(中國時報)