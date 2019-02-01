到宅圍爐 溫暖水腦症慢飛天使家庭
年關將近，高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會旗山早療中心辦理到宅圍爐活動，31日來到其中一戶慢飛天使家庭，協助一頓溫暖又豐盛的團圓飯，再幫忙家庭成員貼春聯，讓服務家庭感受到更多的愛與關懷。
6歲「小明」是罹患水腦症的慢飛天使，平日生活仰賴外婆照顧，外婆高齡74歲，還有白內障及膝蓋退化情形，健康狀況不佳，祖代母職撫養一個孫子和領有智能障礙中度的兒子，家庭無經濟收入，家計仰賴外婆的老人年金及大舅的身障補助。
「阿嬤，膝蓋有沒有好一點？」社工與教保老師帶著五菜一湯的年菜和溫暖禮，進行到宅圍爐活動，工作人員陪伴阿嬤、大舅及慢飛天使圍爐，由社工員帶領幼童一同製作撕貼畫春紙，小小客廳裡充滿過年的溫馨氣氛。
阿嬤看見一夥人陪她圍爐，感動地哭了，並謝謝伊甸的陪伴，她最後在心願卡上寫了全家平安健康，提前感受溫馨的年節氣氛，暖胃又暖心。
旗山早療中心主任許廷安表示，在服務大旗山地區家庭中，看見家長難找到工作，經濟壓力沉重，根本不敢奢想年菜，因此在過年前舉辦了到宅圍爐活動，希望透過實質的陪伴，讓服務家庭感受到更多的溫暖。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。